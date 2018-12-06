كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 09:54 مساءً - وقعوا فى بعض بسبب الحور العين - خالد الجندى يؤكد : المشايخ ترفض تجديد الخطاب الدينى .. فيديو

بعد حديثه الذى أثار جدلا كبيرا وانتقادا من الأزهر وعلماءه والذى قال فيه انه لا جنس فى الجنة ، وان الحور العين لا يقصد بها نساء لرجال الجنة بالمعنى المعروف فى الدنيا ، ولا توجد شهوات ولا علاقات جنسية ، وبعد الحملة التى قادها عدة مشايخ أزهريين وأخرين سلفيين ضد خالد الجندى ، جاء الدور ليرد وبقوة .

حيث أعرب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن استيائه من تصرفات بعض الشيوخ، قائلا: "أنا زعلان معظم الشيوخ بيقاوموا تجديد وتطوير الخطاب الديني".

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أنا بشوف نسخ مكررة كلها تلقين، مفيش حد عاوز يطور، كله يعتمد على الحفظ فقط"، لافتًا إلى أن تجديد الخطاب الديني لا يعني القضاء على الثوابت والأسس ولكن مسايرة العصر.