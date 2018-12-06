كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 09:54 مساءً - مصطفى بكري: مشيدا بمعرض "ايديكس 2018: "فخر لجميع المصريين"



معتز عوض أشاد الاعلامي مصطفي بكري، بمعرض "ايديكس 2018"، للصناعات الدفاعية التي أشرفت على تنظيمه القوات المسلحة المصرية قائلا: "فخر لجميع المصريين". وأضاف خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، ان وجود معرض "ايديكس"، على الأراضي المصرية فخر لجميع المصريين. وأكد ان الدولة المصرية تبنى من جديد في مؤسساتها المختلفة، موجها الشكر إلى القوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، وجميع القائمين علي ظهور معرض "ايديكس"، بصورة لائقة أمام العالم.

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