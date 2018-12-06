كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 09:54 مساءً - بالفيديو.. الزمالك يُداوي جراح الإتحاد ويتغلب على المصري بالدوري

الزمالك

حقق فريق الزمالك فوزا على المصري بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز، والتى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية ويغسل أحزانه بعد الخروج من دور الـ 16 بكأس زايد للأندية فى البطولة العربية.

وواصل الفارس الأبيض صدارته للدورى المحلى وارتفع رصيده بعد التغلب على المصرى إلى 35 نقطة فيما تجمد رصيد أبناء بورسعيد عند 16 نقطة.

أحرز ثنائية القلعة البيضاء محمود عبدالمنعم كهربا ويوسف أوباما.

بدأ اللقاء بهجوم خاطف للزمالك وسدد كاسونجو كرة قوية تصطدم فى أقدام الدفاعات البورسعيدية ونجح أحمد مسعود حارس المصري فى إبعاد إحدى الكرات الطويلة قبل أن تصل إلى الكونغولى كاسونجو فى الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

وراوغ إسلام عيسى لاعب المصرى التونسي حمدي النقاز فى الدقيقة الثالثة وسدد الكرة قوية تمر على يسار مرمى محمود عبدالرحيم جنش حارس الفارس الأبيض.

وكاد محمود عبدالمنعم كهربا أن يهدد مرمى المصرى فى الدقيقة الخامسة واصطدمت الكرة بقدم مدافع الفريق البورسعيدى وسدد فى الدقيقة العاشرة إسلام عيسى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر على يسار حارس الزمالك.

أحرز محمود عبدالمنعم "كهربا" هدفا صاروخيا فريق الزمالك الأول فى مرمي المصري بالدقيقة 11 بعدما تلقى تمريرة من كاسونجو سددها بقوة على يمين حارس المصرى.

كثف لاعبو الزمالك من الهجمات على الدفاعات البورسعيدية وشكل الثنائي كاسونجو وكهربا خطورة على المصرى ونجح جنش فى الإمساك بالكرة قبل أن يلحق بها إسلام عيسى فى الدقيقة 27.

أضاف يوسف أوباما هدف فريق الزمالك الثانى فى مرمى المصرى بالدقيقة 38 بعدما تلاعب بدفاعات الفريق البورسعيدي عقب قيام كاسونجو بأسيست ماكر إلى التونسي فرجاني ساسي الذي قام بتمريرها إلى أوباما وراوغ خلالها مدافعى الفريق البورسعيدى وسددها قوية في شباك أحمد مسعود.

شهد الشوط الثاني تبادل الهجمات بين لاعبى الفريقين وأهدر مصطفى فتحى هدف محققا للفارس الأبيض بعدما استغل خروج أحمد مسعود حارس المصري وسدد الكرة أعلى الحارس لتمر خارج المرمى في الدقيقة 55.

وأهدر مصطفى فتحى فرصة حقيقية لإضافة ثالث أهداف الزمالك فى الدقيقة 76 بعد تلقيه تمريرة من حازم إمام داخل منطقة الجزاء سددها لتصطدم قدمه بالأرض وتصل إلى يد حارس مرمى المصرى ويدفع مدرب الزمالك باللاعب إبراهيم حسن بديلا من مصطفى فتحى بعد خروجه للإصابة.

وتألق جنش حارس الزمالك فى الدقيقة 80 ونجح فى إبعاد كرة خطيرة سددها إسلام عيسى وتمر الكرة إلى ضربة ركنية ويحرم المصري من هدف محقق.