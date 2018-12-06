كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 09:54 مساءً - مصطفى بكري: أزمة إجازات المصريين في الخارج عادت من جديد

معتز عوض

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أزمة إجازات المصريين في الخارج عادت مرة أخرى، بعد وقف إجازات المصريين في الخارج في الجامعات وعدد من المناطق والمحافظات.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، أنه لايمكن ترك المصريين بهذا الشكل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على ضرورة التيسير على المصريين في الخارج، ووزيرة الهجرة بذلك جهد كبير لايمكن إنكاره في هذا الأمر، وكانت سعيدة للغاية بما حققته من انتصار به، ورئيس الوزراء أصدر كتاب دوري حول إجازات المصريين في الخارج ملزم لجميع الجهات على مستوى الجمهورية.

وتابع،: "إحنا غاويين نكد، غاويين نقهر الناس في الخارج، المصريين في الخارج أدخلوا 26 مليار دولار لمصر هذا العام"، مناشدًا رئيس الوزراء بالتدخل، متسائلًا:" لماذا يتم الإستهانة بالكتاب الدوري الذي أصدرته، أرجوك أن تتدخل"، مناشدًا مجلس النواب وجميع الجهات المسئول والرئيس السيسي بالتدخل، معقبًا: "أبناء المصريين في الخارج تعبانيين، ومطلوب منهم يرجعوا رجعوا جماعي، هو إحنا عندنا فرصوا عمل هنا علشان ييجوا يشتغلوا فيها".