كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 09:54 مساءً - الدوري السعودي - إتحاد جدة يواصل الإنهيار ويخسر أمام الفيصلي

الفيصلي

زاد الفيصلي من أوجاع الاتحاد بعد أن فاز عليه في أرضه وبين جماهيره بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة)، ضمن مواجهات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدف فريق الفيصلي الأول اللاعب دييجو كالديرون، بعد مرور 11 دقيقة من عمر اللقاء، قبل أن يسجل إيغور روسي الهدف الثاني في الدقيقة 54، بينما تمكن فهد المولد من تقليص الفارق للاتحاد في الدقيقة 95.

الفيصلي حقق فوزه الرابع وتقدم إلى المركز السابع بـ16 نقطة في رصيده، بينما تجرع الاتحاد خسارته التاسعة ويبقى في مركزه الأخير بـ3 نقاط.