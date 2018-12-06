أحلام تعلن عن تحضيرها لمفاجأة للشعب السعودي

أعلنت المطربة الإماراتية، أحلام، عن تحضيرها لمفاجأة للشعب السعودي خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت عبر حسابها الرسمي على "تويتر" لإحيائها لمجموعة من الحفلات الغنائية لأول مرة في السعودية.

وأوضحت أحلام أن حفلات السعودية، تتطلب تجهيزات كبيرة ويشارك بها أكثر من 150 عازف، مشيرة إلى أنها ستعلن عن مواعيد الحفلات في الفترة المقبلة.

تأتي تغريدة أحلام، بالتزامن مع إعلانها في لقاء تلفزيوني، عن إحيائها لأربع حفلات في المملكة العربية السعودية، حيث تكون أولهما في العاصمة السعودية الرياض، في 21 ديسمبر الجاري، وأضافت أنها تحضر لها منذ 6 أشهر.

وأشارت أحلام إلى أنها ستكون أول فنانة تحيي حفلًا في منطقة جيزان السعودية، بالإضافة إلى حفلتين في الدمام وجدة.

كما أن أحلام تجهز لحفلين آخرين لأطفال وبنات السعودية، برعابة شبكة "إم بي سي" وهيئة الثقافة السعودية، بحسب تصريحاتها التلفزيونية.

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