5 إضافات يمكن وضعها مع الشاي تزيد من فوائده

يعتبر الشاي من المشروبات الساخنة المنتشرة في دول العالم تقريبًا، ويفضل الكثيرون تناوله بشكل يومي، فهو من المنشطات، غير أنه يمتاز ببعض الصفات التي تعطي فوائد للجسم.

وعرض موقع "روسيا اليوم"، بعض الإضافات التي يمكن وضعها مع الشاي لتزيد من فوائده للجسم:

1- الحليب:

يمزج البعض بين الحليب والشاي، حيث يعمل الحليب على زيادة خصائص الشاي المدرة للبول، لكنه يخفض أيضًا من تأثيره المنشط، وفي جانب آخر، زيادة حموضة الشاي مع الحليب يمكن أن تحسن الحالة الصحية.

2- السكر:

إضافة السكر للشاي الأسود يحفز من الدورة الدموية في الدماغ، فتناول كوب واحد من الشاي مع السكر يمكن أن يشفي من الصداع، ويؤدي تخمير الشاي مع السكر إلى إنتاج المركب الكيميائي كاتيهين، وهو من مجموعة الفلافونويد التي يمكن أن تصبح مسكن قوي ومضادة للميكروبات.

لكن، من الأضرار التي يسببها، هو منع الجسم من امتصاص فيتامين В1 اللازم لعمل الجهاز العصبي بصورة طبيعية.

3- العسل:

إضافة 2 إلى3 معالق من العسل إلى الشاي، يعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وفي هذه الحالة، يفضل تناوله مع الشاي الأخضر.

4- الليمون:

الشاي بنوعيه الأسود والأخضر يزيد من خاصية امتصاص فيتامين С الموجود في الليمون الممزوج الشاي، وبذلك تتضاعف فائدتها كمصدر لهذا الفيتامين.

5- الزنجبيل:

إضافة الزنجبيل للشاي يساعد في التخلص من الوزن الزائد، كما أنه يحسن من الحالة البدنية ويعزز جهاز المناعة ويساعد في مقاومة العدوى المرضية.

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