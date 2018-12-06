إجراءات وقائية لحديثي الولادة في الشتاء.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل ترتفع نسبة الإصابة بالفيروسات والميكروبات بفصل الشتاء نتيجة برودة الطقس، ما يجعل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض نتيجة ضعف مناعتهم، وخاصة حديثي الولادة. لمزيد من القراءة يمكنك متابعة موقع الكونسلتو

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