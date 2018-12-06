بالفيديو.. الباطن يُسقط الفيحاء ويعود إلى الإنتصارات بالدوري السعودي

الخميس 6 ديسمبر 2018 6:48:50 م - عدد القراء 1

انتزع فريق الباطن فوزا صعبا من ضيفه الفيحاء (1/0)، اليوم الخميس، في الجولة الـ12 من دوري المحترفين السعودي.

ويدين الباطن بالفضل في هذا الفوز للاعبه، فهد الجهني، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 50.

وبذلك، رفع الباطن رصيده إلى 11 نقطة، في المركز الرابع عشر، فيما توقف رصيد الفيحاء عند 12 نقطة، في المركز العاشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الثالث للباطن في الدوري، هذا الموسم، مقابل الخسارة في سبع مباريات، والتعادل في مباراتين.

وتعد هذه الهزيمة السادسة للفيحاء، في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل في مثلها.