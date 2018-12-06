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كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 06:50 مساءً - مسئول ملف الخرائط: تهويد التعليم أهداف الاحتلال غير المعلنة
الخميس 6 ديسمبر 2018 6:48:00 م - عدد القراء 1
قال مَسئول مَلف الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، إنَّ القضية هيَّ لَيست قضية استيطان في بِناء مستوطن جديد هنا أو تَوسيع مُستوطنة هنا وإقامة بِنية تحتية بَل هو وضع كل إمكانياته المادية بَعد أنْ أخذ الضوء الأخضر منْ الولايات المتحدة الأمريكية بِقضية تَهويد هذه المدينة، وهذا انسحبت على كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.
وأضاف التفكجي، خلال لقائهِ على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية داليا نجاتي، أنَّه تمَّ تَخصيص مِليارات الدولارات من أجل تَهويد هذه المدينة، كما أنَّ هناك غطاءًا سياسيًا منْ الولايات المتحدة الأمريكية.
ووقَّع في مثل هذا اليوم من العام الماضي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارًا يَعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ويقضي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وكانت تداعيات القرار الأمريكي كبيرة، ففي مقابل الانحياز الكامل للجانب الإسرائيلي، توترت العلاقات مع الفلسطينيين ووصلت إلى حد القطيعة الكاملة ووقف التمثيل الدبلوماسي والتمويل.
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