"مارسيلو" يُشارك في خسارة الأتفاق أمام القادسية بالدوري السعودي

الخميس 6 ديسمبر 2018 6:45:52 م - عدد القراء 1

فاز فريق القادسية على نظيره فريق الاتفاق بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب "الأمير سعود بن جلوي" ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي "حسين السيد" والمحترف في صفوف الاتفاق، حيث شارك كأساسي ولعب مُنذ البداية وحتى صافرة النهاية.

انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم القادسية بهدف نظيف، سجله "أحمد الزين" في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني من المباراة، وقبل النهاية بدقيقة واحدة، تمكن البرازيلي "إلتون خوزيه" من إحراز الهدف الثاني للقادسية.

هذا الفوز رفع رصيد فريق القادسية للنقطة 14 بالمركز الثامن في سلم الترتيب، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 15 نقطة بالمركز السابع.