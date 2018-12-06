بالصور - حلبة مرسى ياس ترحب بعودة سباق الخليج 12 ساعة

الخميس 6 ديسمبر 2018 6:31:49 م - عدد القراء 33

تعود أجواء التشويق والحماس إلى حلبة مرسى ياس في وقت لاحق من هذا الشهر مع عودة سباق الخليج 12 ساعة الذي يعتبر سباق التحمل الأبرز على مستوى المنطقة.

ويشهد السباق الذي تقام هذا العام نسخته الثامنة ويعد الأقوى والأصعب من نوعه في المنطقة، مشاركة أكبر عدد من السائقين في تاريخه، حيث تشارك 31 سيارة من فرق عديدة ضمن السباق الذي يقام على جولتين وتستمر كل منهما لمدة 6 ساعات وذلك يوم السبت 15 ديسمبر.

كما تستضيف الحلبة خلال يوم الجمعة 14 ديسمبر التجارب الحرة والتأهيلية، على أن ينطلق السباق الكبير في اليوم التالي ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا. ويشهد سباق الخليج 12 ساعة لهذا العام مشاركة السيارات بمواصفات 2019، والتي تتضمن سيارة ماكلارين 720 إس جي تي 3، وسيارة أودي آر 8 إل إم إس "إيفو".

ومع إقامة السباق خلال النهار وتحت الأنوار الكاشفة، فإن الحدث المرتقب على حلبة مرسى ياس يتضمن أيضًا مشاركة أقوى وأبرز سيارات جي تي 3، ومنها سيارة إيه إم جي مرسيدس، ومازيراتي إم سي، ولومبارجيني هوريكان، وفيراري 488، وآستون مارتن فانتاج.

كما تعود الحلبة من جديد لإمتاع الجمهور بتسليط الضوء على تاريخ رياضة الفورمولا 1 المذهل، وذلك من خلال استضافة سيارات الفورمولا 1 الكلاسيكية التي تشارك في سباق الخليج التاريخي على الحلبة، والذي يحظى باهتمام بالغ من متابعي السباقات.

ويمكن لعشاق السيارات الاستمتاع بمجموعة من جولات السيارات خلال عطلة الأسبوع، إضافة إلى عرض السيارات المميزة في منطقة البادوك.

ولن يكون سباق الخليج 12ساعة الحدث الوحيد الذي تستضيفه الحلبة خلال عطلة الأسبوع على مدار يومي 14 و15 ديسمبر، حيث تقام أيضًا الجولة الثالثة من سباق تي آر دي 86 الحافل بالتشويق.

ويشهد هذا السباق عددًا من أبرز السائقين الماهرين الهواة، والذين سيقدمون للمتفرجين فرصة للتعرف على نجوم السباقات على المستوى المحلي في منافسة فيما بينهم.

ومع استمرار الإثارة والتشويق على مسار السباق، يمكن للمتابعين تناول وجبة البرانش لمدة ثلاث ساعات في مطعم بيلجيان كافيه في مقصورات البادوك، حيث يبدأ البرانش مع وصول الضيوف ويستمر لمدة ثلاث ساعات وذلك من فترة الظهيرة وحتى الساعة 8 مساءً، وتتراوح الأسعار ما بين 295 للطعام مع المشروبات الباردة و395 للطعام مع المشروبات الفوارة، ليتيح بذلك فرصة مذهلة للاحتفال بموسم الأعياد مع الأصدقاء والعائلة في يوم حافل بالسباقات الممتعة على حلبة مرسى ياس. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة السيارات على الحبلة أثناء تناول أشهى الأطباق من القائمة المذهلة في مطعم بيلجيان كافيه.

