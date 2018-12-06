لايف ستايل

أطفال يسرقون محلا في الأردن بطريقة ماكرة - فيديو

0 نشر
0 0

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 06:50 مساءً - أطفال يسرقون محلا في الأردن بطريقة ماكرة - فيديو

الخميس 6 ديسمبر 2018   6:31:43 م - عدد القراء 34


أطفال يسرقون محلا في الأردن بطريقة ماكرة - فيديو


استخدم مجموعة من الأطفال حيلة ماكرة لسرقة سوبر ماركت في العاصمة الأردنية عمان.

اظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، لحظة دخول الأطفال المحل ثم خرجوا أكثر من مرة، ثم خرج أحدهم للثلاجة الخارجية للمحل، ورمي زجاجة مياه غازية على الأرض لتحدث صوتا عاليا، حيث نهض البائع من مكانه وخرج لمساعدة الطفل ومعرفة ما يحدث، في الوقت نفسه قام أحد الأطفال بالزحف حتى وصل إلى الخزينة وسرق منها النقود.

تعليقات


2ed907cb2d.jpg
1ca72a4bef.jpg
048423e6db.jpg
22150a9c4d.jpg
1382c3a208.jpg
534253a512.jpg

شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال يسرقون محلا في الأردن بطريقة ماكرة - فيديو على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى