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كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 06:50 مساءً - أطفال يسرقون محلا في الأردن بطريقة ماكرة - فيديو
الخميس 6 ديسمبر 2018 6:31:43 م - عدد القراء 34
استخدم مجموعة من الأطفال حيلة ماكرة لسرقة سوبر ماركت في العاصمة الأردنية عمان.
اظهر مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة، لحظة دخول الأطفال المحل ثم خرجوا أكثر من مرة، ثم خرج أحدهم للثلاجة الخارجية للمحل، ورمي زجاجة مياه غازية على الأرض لتحدث صوتا عاليا، حيث نهض البائع من مكانه وخرج لمساعدة الطفل ومعرفة ما يحدث، في الوقت نفسه قام أحد الأطفال بالزحف حتى وصل إلى الخزينة وسرق منها النقود.
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