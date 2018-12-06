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كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 06:50 مساءً - لصوص يقتحمون منزلا في 18 ثانية فقط - فيديو
الخميس 6 ديسمبر 2018 6:29:52 م - عدد القراء 31
نفذ مجموعة لصوص عملية اقتحام للسطو على منزل في ١٨ ثانية فقط.
وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، توقف الثلاث لصوص أمام باب المنزل الذي يطل على شارع مليء بالسيارات، ثم دفعه أحدهم بقدمه مرتين لينفتح بكل سهولة.
التقط مقطع الفيديو بواسطة كاميرا المبنى ولم يكشف عن أسماء الضحايا الذين تعرض لهم اللصوص.
كانت هناك سيارة تنتظر اللصوص خارج المنزل والتي أقلتهم في بداية الأمر، وقال صاحب الكاميرات إنه مندهش من أن أحدا لم يلاحظهم وأخبر شرطة يوركشاير البريطانية التي تحقق في الأمر.
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