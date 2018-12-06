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كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 06:50 مساءً - رئيس مهرجان القدس السينمائي: كسر الحصار أبرز أهدافنا
الخميس 6 ديسمبر 2018 6:28:00 م - عدد القراء 41
قال رئيس مهرجان القدس السينمائى، عز الدين شلح، إنَّ المهرجان انطلقَ فى 10 دول فى نفس اليوم، الذى انطلقَ فيه فى فلسطين، مضيفًا أنَّ هذا المهرجان يُساعد الشباب في إخراج مواهبهم الإبداعية.
وأضاف «شلح»، خلال لقائه ببرنامج «يوم جديد»، المذاع على قناة الغد الإخبارية، أنَّ المهرجان يدعم الهواة ويُساعد على تنميتهم، مؤكدًا أن القسم لا يقتصر على الفلسطينيين فقط وإنما على عدة دول عربية.
وأشار «شلح»، إلى أنَّ هذا المهرجان، يُركز على الأفكار الخاصة بالمقاومة، قائلاً: «كسر الحصار أبرز أهداف المهرجان»، لافتًا إلى أنَّ عدد الأفلام فى المهرجان بلغت 80 فيلمًا.
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