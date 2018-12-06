الحكومة الفرنسية: 65 ألف عنصر أمن سينتشرون السبت تحسبا للاحتجاجات

الخميس 6 ديسمبر 2018 6:27:06 م - عدد القراء 29

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، الخميس، أن 65 ألف عنصر من الأمن سينتشرون في البلاد السبت المقبل تحسبا لموجة احتجاجات جديدة.

وشهدت فرنسا أحداثاً عنيفة، السبت الماضي، بعد أن قام محتجون من حركة "السترات الصفراء" بإقامة حواجز وإحراق سيارات ونهب محلات، ما أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن.

وقتل 4 أشخاص وأصيب المئات على هامش الاحتجاجات التي انطلقت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، احتجاجاً على سياسة الحكومة الاجتماعية والمالية، واتسعت لتشمل التلاميذ والطلاب والمزارعين.

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الماضي المسؤولين السياسيين والنقابيين إلى توجيه "دعوة للهدوء"، مع تصاعد الاحتجاجات رغم تنازلات الحكومة.

وأعلن بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن ماكرون "طلب من القوى السياسية والقوى النقابية وأرباب العمل توجيه نداء واضح وصريح إلى الهدوء واحترام الإطار الجمهوري".