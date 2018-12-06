نُهى نبيل لمُهاجميها: "الذُباب أنظف منكم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل على الهجوم الذي شنه عدد من نشطاء السوشال ميديا عليها بعد نشرها فيديو عبر صفحتها على تطبيق "سناب شات" خلال تناولها الطعام بأحد المطاعم وسط عدد كبير من الذباب ما أثار غضبهم واشمئزازهم.

ووصفت نهى الذباب الذي خلقه الله بأنه أنظف مما أسمته بـ"الذباب الإلكتروني" الذي يهدف لنشر الفتنة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت نهي نبيل في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "والله إن الذبان اللي خالقه ربي، أطهر وأنظف من الذباب الإلكتروني اللي شغلته بس ينشر الفتنة والحقد والكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي.. يازين الذبان".

وتعرضت الفاشينيستا نهى نبيل لانتقادات حادة بسبب طريقة أكلها بالفيديو التي وصفها البعض بـ"المثيرة للغثيان"، خصوصاً عند لقطة تناولها اللحم بفمها من فوق سيخ الشواء الحديدي مباشرة.

وقالت في الفيديو: "ذبحنا الذبان ذبحنا.. الواحد ما قادر حتى يصورله سنابات حلوين.. خربوا الجو.. مسلط علينا الذبان".

وسخرت نبيل من كثرة الذباب من خلال البحث عن فوائدة على موقع البحث العالمي "جوجل"، لافتة إلى أنه يساعد على تنقية الهواء والتئام جروح الإنسان.