اكتشفي اللون الذي سيُسيطر على اتجاهات الموضة في 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت شركة بانتون الأمريكية العملاقة، المالكة للفضاء اللوني المستخدم في الصناعات المختلفة، عن اللون العصري الجديد الذي يتوقع رواجه بشكل كبير في 2019.

ومن المتوقع أن يسيطر هذا اللون على ديكورات الشقق والمنازل، وأحمر الشفاه وطلاءات الأظافر وغير ذلك من اتجاهات الموضة في كثير من الجوانب، وهو اللون المرجاني!

ويعد هذا اللون درجة دافئة وحيوية من درجات اللون البرتقالي وقد تم اختياره ليكون لون العام 2019 نتيجة لتزايد انخراط التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد في الحياة اليومية، ووصفت الشركة من جانبها ذلك اللون بأنه لون "مؤنس ومفعم بالحيوية"، فضلاً عن أنه لون يحتفي بنوعية الأنشطة المرحة المبهجة.

وتابعت الشركة "يرمز هذا اللون لحاجتنا الفطرية للتفاؤل وللأنشطة المبهجة، كما أنه يجسد رغبتنا في التعبير عن مختلف الأشياء والأفكار بشكل مرح، وهو لون مغذ يظهر في محيطنا الطبيعي ويعرض وجوداً حيوياً داخل مواقع التواصل الاجتماعي".

ونقلت صحيفة مترو عن ليتريس إيسمان، المدير التنفيذي لمعهد بانتون للألوان، قولها "تنبعث من هذا اللون الجوانب اللونية المألوفة والمرغوبة الموجودة في الطبيعة".