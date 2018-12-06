"رجعة الشتوية" لكنّها تسبب اكتئابا لمواليد هذه الأبراج.. هل أنت منهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - رشا المنيرى

تغيير الفصول يصاحبه دائمًا تغيير في الأمزجة، مع اختلاف الشخصيات والطباع، ويؤثر فصل الشتاء على الأبراج بشكل مباشر، فمواليد بعض الأبراج يشعرون بتقلب المزاج وأبراج أخرى تعيش حالة اكتئاب طوال الشتاء، كما ذكر الدكتور رئيف رأفت عالم الفلك في تصريحاته لـ"الخليج 365".

والأبراج الاكثر اكتئابا في الشتاء هي الأبراج الترابية والمائية "السرطان والجدي والحوت والعذراء والثور"، ومتقلبة المزاج هم "الدلو والجوزاء والميزان"، لكن الأبراج النارية "الحمل والقوس والأسد" يصعب اكتئابها.

برج الحمل

يعتبر فصل الشتاء بالنسبة لمواليد الحمل عادى، ولا بد من ممارسة رياضة في الشتاء ليكتسب طاقة أكثر ويتحرك أكثر.

برج الثور

مواليد البرج "منطوي" بعض الشيء، لذا عليه تناول الحلويات والمكسرات، ومشاهدة برامج تليفزيونية مهمة .

برج الجوزاء

لديه ملل واكتئاب والروتين يزيد عنده، يحاول الترفيه عن نفسه بأي طريقة تناسبه.

برج السرطان

السبب الأول في اكتئاب السرطان أنه "بيتوتي" أكثر، ويحب قضاء وقت كبير في المنزل، لذا عليه قضاء هذا الوقت مع أسرته في المنزل ليجدد حيويته.

برج الأسد

من الصعب اكتئابه، وإن حدث له بعض التغييرات بنفسيته بسبب عزلته، لكنه سريعا يتحسن بحضوره مناسبات اجتماعية.

برج العذراء

يعانى مواليده من الاكتئاب بسبب إصابته بالمرض، حيث يصاب بالبرد أكثر من مرة في الشتاء، لذا عليه بالاهتمام بصحته أكثر وتناول مشروبات ساخنه .

برج الميزان

يتعرض مواليد الميزان لاكتئاب يزول سريعا بالتواجد مع الأصدقاء المحبين.

برج العقرب

من الصعب تعرضه لاكتئاب، حيث إن مواليده يعرفون كيف يجددون نشاطهم دوما، ويبتعدون عن المشكلات دوما.

برج القوس

يعانى من اكتئاب شتائي شديد بسبب بطء وضعف تخطيطه للمستقبل والعمل في الشتاء.

برج الجدي

يزداد الاكتئاب عنده بشدة في الشتاء.

برج الدلو

يتغير مزاجه في الشتاء سر تحسن حالته المزاجية هي الحياة العاطفية مع الزوج أو الزوجة وإن لم يحدث فستطول فترة الاكتئاب لديه.

برج الحوت

يشعر بالاكتئاب شتاء لأنه يشعر بنجاح قليل في هذا الفصل، لذا عليه بالاجتهاد أكثر والاهتمام بعمله وتحقيق هدفه أكثر .