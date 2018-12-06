في عيد ميلاد "فراشة الفن".. إليك 6 أسرار للحصول على جمال شعر شريهان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تحتفل النجمة شريهان اليوم بعيد ميلادها الـ 54، إذ تعتبر أيقونة للجمال والأناقة فهي "فراشة الفن"، تتميز دائمًا بحضورها الذي يخطف القلب والعيون من جمالها الفاتن والجذاب، إذ من علامات الجمال التي تتميز بها النجمة شريهان تصفيفة شعرها الذي يبدو دائمًا طبيعي وخلاب، وللراغبات في الحصول على شعر كثيف وطويل اتبعي الخطوات التالية، بحسب ما جاء في موقع Wikihow الأمريكي.

1- الرعاية المثالية لشعرك:

تغيير الطريقة التي تغسلين بها شعرك من العوامل التي تأثر بشكل كبير على صحة شعرك لا ينصح بغسلة عدد مرات، مع الحرص على درجة حرارة الماء إلا تكون ساخنة للغاية لأنها ستؤثر على طول شعرك إضافة أنها تؤدي إلى هيشان الشعر وتقصيفه.

يفضل غسله 3 مرات أسبوعيًا بمياه باردة، إذ كنتي لا تفضلين الاستحمام بالماء البارد، ضعي على شعرك غطاء شعر، ويمكنك غسله في الحوض دون الحاجة للاستحمام.

2- جففي شعرك برفق هل تقومين بتجفيف شعرك وهو مبلل بالإستشوار؟ توقفي عن تلك الخطوة نهائيًا لأنها تعمل على تقصيف الشعر وتبطئ من فرصة نموه بطريقة صحية وتجعله ضعيفًا، لذلك بعد الغسل لا تنشفي شعرك أثناء رطوبته فقط استخدمي منشفة المتخصصة للشعر أو المعتادة، وتركه للهواء لكي تتنفس بخصيلات الشعر وبعد أن يجف تمامًا يمكنك تصفيفه كما تشائين.

3- لا تستخدمي مواد كيميائية قاسية على شعرك، قد يسهم الشامبو والبلسم الذي تستخدمينه في ضعف نمو الشعر، تحتوي معظم أنواع الشامبو على الكبريتات التي تجرد شعرك من الزيوت الطبيعية المتواجدة في فروة الرأس وتتركها عرضة للتلف.

تحتوي بعض أنواع الشامبو على السيليكون الذي يغطّي الشعر بالمواد الكيماوية ويلزم غسله باستخدام شامبو أكثر قوة، هذه الخطوة ضارة جدا للشعر إليك ما يمكنك فعله بدلاً من ذلك:

- ابتعدي عن شراء منتجات الشعر التي تحتوي على كثير من المواد الكيميائية وستلاحظين ذلك عند استخدام بلسم أو شامبو معين، وبعدها لاحظي أن شعرك ناعم للغاية على عكس ما تتوقعين هذا الأمر ضار بصحة شعرك ومن أهم المواد الكيميائية التي يمكنك ملاحظها على العبوة مادة سلسونات.

- امنحي شعرك استراحة لبضعة أيام لا تفعلي أي شيء حيال ذلك لا تغسليه أو تقومين بتصفيفه أو استخدم أي منتجات كيميائية.

- استخدمي الزيوت الطبيعية إذ يعتبر زيت جوز الهند من أهم أنواع الزيت التي تقوم بتغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف.

4- عند شراء لمكواه فرد الشعر، احرصي على اختيار النوع المصنوع من الخامة التي تناسب نوعية شعرك ولا تجعله متقصف، مع الحرص على عدم وضع مكواه الشعر وهى على درجة حرارة عالية وشعرك مبلل في تلك الخطوة ستقومين بتلفه.

عند حدوث تلك المشكلة لا داعي للقلق، يمكنك استخدام زيت الأرغان على شعرك لمعالجة هذا التلف.

5- استخدمي قناعًا على شعرك مرة كل أسبوعين، سيساعد هذا على إصلاح أي ضرر تم إجراؤه به عن طريق تجديد رطوبة شعرك، بعد ذلك ، سيشعر شعرك بالنعومة والحرير ، وصحي ، وسيبقى بصحة جيدة لفترة كافية للحفاظ على نموه.

جرّبي قناع الزيت الساخن باستخدام زيت جوز الهند واللوز، حيث يحتوي زيت جوز الهند على نسبة عالية من الإكثار وقوة التكييف العميقة بينما يضيف زيت اللوز مزيدًا من التألق إلى الشعر الجاف الضعيف.

قم بتدليك الزيت على شعرك قبل الاستحمام وتغطيه بغطاء الرأس، لمدة 10 دقائق، ثم قومي بإزالة الغطاء وغسل شعرك حافظي على شعرك مضفر ليلا ونهارا على الأقل لمدة ثلاثة أشهر وسوف ينمو شعرك من واحد إلى ثلاث بوصات أكثر من نمو الشعر الطبيعي.

ويمكنك أيضا محاولة استخدام زيت الزيتون الدافئ والقرفة والعسل للحصول على شعر كثيف، وطويل وصحي.

6- مع تقلبات الجو، احمي شعرك من خلال وضع وشاح على رأسك أو ارتداء القبعات خاصة في فصل الصيف لحمايته من إشاعة الشمس التي تضره وتجعله مقصف وغير صحي.