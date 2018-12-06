بعد تصوير سيدة أثناء الاستحمام في فندق.. كيف تكتشفين الكاميرات السرية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تتعرض بعض النساء لمحاولات ابتزاز عديدة عن طريق تصويرهن في غرف تغير الملابس، أو غرف الفنادق، والإشهار بهن على مواقع التواصل الاجتماعي أو محاولة مساومتهن.

لعل آخر تلك الوقائع تعرض امرأة أمريكية للتصوير أثناء الاستحمام في أحد الفنادق التابعة لهيلتون بولاية نيويورك، من قِبل أحد موظفي الفندق، الذي نشر الفيديو على موقع إباحي وطالب بأن ترسل له فيديو جنسي له خصيصا، حتى يمحي فيديو الاستحمام من المواقع الإباحية.

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لذلك يستعرض لكم "الخليج 365" بعض الطرق البسيطة التي تمكنكِ من كشف الكاميرات الخفية، إن وُجدت بحسب موقع "huffington post".

1-ذبذبات الهاتف:

يمكنك التأكد من عدم وجود كاميرات تجسس دخل "البروفة" عن طريق استقبال وإجراء المكالمات الهاتفية، فإذا تعطلت عملية الاتصال أو حدث تشوش فهناك احتمال وجود كاميرات داخل الغرفة.

2-تطبيقات الهواتف الذكية:

يمكنك تحميل العديد من التطبيقات الفعالة من بينها Hidden Camera Detector لكي تساعدك على كشف الكاميرات المخبأة، عن طريق تصوير كامل الغرفة باستعمال الفلاش ثم يعمل البرنامج على تحديد مكان وجود كاميرات التجسس.

3-البحث عنها خلف المرآة:

يلجأ البعض إلى إخفاء الكاميرات خلف المرآة مباشرة، وللتأكد من ذلك يمكنك البحث بيديك باتجاه المرآة.

4-المرآة ذات الاتجاهين:

تكون في أغلب الأحيان تجسس من الخلف ومرآة عادية من الأمام، وللتأكد من ذلك عليك إطفاء النور داخل الغرفة، ومن ثم وجهي فلاش الهاتف مباشرة إلى المرآة فلو كانت ذات اتجاهين فسيظهر فراغ أو حجرة مظلمة وراء المرآة.

5 -أماكن خفية في البروفة:

عادةً ما يتم وضع هذه الأجهزة في أماكن خفية مثل المصابيح والمقاييس والأزرار الكهربائية، واللوحات المعلقة على الحائط وأجهزة التكييف وكاشف الحرائق.

ويمكن إيجاد هذا النوع من الكاميرات عن طريق إطفاء الأضواء والبحث عن إشارات ضوئية وعادة ما تكون ذات ضوء بسيط باللون الأحمر.