الحواجب الطبيعية موضة الحواجب الأبرز لعام 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 دجنبر 2018 05:39 مساءً - تعدّ الحواجب الطبيعية إحدى أبرز صيحات الحواجب لعام 2019، بدليل بروزها بشكل واضح على منصات عروض الأزياء لربيع وصيف 2019. فإذا كنت من محبات مواكبة صيحات موضة الحواجب وترغبين في تغيير رسمة حاجبيك، أتركي حواجبك على طبيعتها بعيداً عن التاتو، مما يمنحك طلة عصرية ناعمة.



الحواجب الطبيعية

اتركي حواجبك خلال عام 2019 غير محددة، فلا تستخدمي الملقط أو الشمع أو أي من الوسائل التقليدية الأخرى. كذلك، دعي زغب حاجبيك تنمو بشكل طبيعي. وهكذا تحصلين على إطلالة طبيعية وعصرية. إلا أن ثمة نساء كثيرات يمتلكن حواجب رفيعة جداً، وبالتالي لا بد من العمل على تكثيفها والاهتمام بتقليمها وتنظيفها باستمرار مع تحديد رسمة الحواجب تبعاً لشكل العين.



كيف تحصلين على حواجب طبيعية؟

من الضروري جداً الحرص على منع تساقط شعر حاجبيك والعمل على تكثيفهما، من خلال ترطيبهما بالشكل الكافي بالكريمات المرطبة المناسبة، واستخدام الزيوت الطبيعية المعروفة بفوائدها في تكثيف الحاجبين، من أبرزها زيت الخروع وزيت الزيتون. إضافة الى ذلك، اعتمدي رسمة الحواجب المناسبة لشكل عينيك، فإذا كنت تمتلكين عينين كبيرتين، اختاري رسمة الحواجب العريضة الطبيعية. أما إذا كانت عيناك صغيرتين فمن الأفضل ألا تكون حواجبك عريضة جداً. وهكذا تتمكنين من مواكبة موضة الحواجب الطبيعية والحصول على طلة شبابية.





خلطة طبيعية لتكثيف الحواجب

اخلطي كمية متساوية من زيت الزيتون وزيت الخروع. من ثم، قومي يومياً، قبل الخلود الى النوم، بتدليك حاجبيك بهدوء بمزيج الزيوت، مع الحرص على عدم غسل حاجبيك حتى صباح اليوم التالي. وخلال مدة قصيرة، سوف تحصلين على حواجب طبيعية عريضة لا مثيل لها.

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