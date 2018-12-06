أصول اختيار البرايمر المناسب لبشرتِك

ابدئي باختيار البرايمر المناسب لنوعيّة بشرتِك: إذا كنتِ صاحبة بشرة جافّة، اختاري برايمر مرطّبًا، أي يحمل عبارة "hydrating". إذا كنتِ صاحبة بشرة دهنيّة، اختاري برايمر يعمل على امتصاص الإفرازات الدهنيّة، أي يحمل عبارة "mattifying". إذا كنتِ صاحبة بشرة حسّاسة، اختاري برايمر خاليًا من الزيوت والعطور والبارابين. البرايمر المناسب للون بشرتِك: بعد اختيار فئة البرايمر المناسبة لنوعيّة بشرتكِ، حان الوقت لتحديد اللون. إذا كنتِ صاحبة بشرة باهتة، اختاري برايمر يتمتّع بلون زهريّ زاهٍ، لكي تحصلي على بشرة ورديّة. إذا كنتِ صاحبة بشرة صفراء وشاحبة، اختاري برايمر يتمتّع بلون بنفسجيّ فاتح جدًّا، لمنح بشرتكِ الإشعاع المطلوب. إذا كنتِ صاحبة بشرة تعاني الاحمرار والبقع اللونيّة، اختاري برايمر مائلًا إلى لون الأخضر الفاتح، من أجل إخفاء البقع غير المرغوب فيها.

المعايير الإضافية:

أمّا إذا كنتِ تعانين مشكلات في البشرة، كالبثور الملتهبة والمسام الكبيرة والمفتوحة، فإليكِ الحلّ:

للبثور الملتهبة، اختاري برايمر خاليًا من الزيوت، ويحتوي على أحماض "ساليسيليك".

للمسام الكبيرة والمفتوحة، اختاري برايمر مضادًّا للشيخوخة أي anti-aging، ويعمل على تصغير المسامّ أي pore-minimizing.



ملاحظة أخيرة:

إذا كنتِ تنوين تطبيق كريم الأساس أي الـ"فاونديشن"، فمن المستحسن أن تختاري تركيبة البرايمر من تركيبة كريم الأساس نفسه، لتحصلي على نتيجة متجانسة. لتتأكدي من أنّ خياركِ صائبًا، قومي بوضع القليل من البرايمر على يدكِ، انتظري قليلًا ريثما يجفّ، ثمّ طبّقي فوقه القليل من الفاونديشن. إذا لاحظتِ أنّ مدّ الأخير سهل، فالنتيجة إيجابيّة.