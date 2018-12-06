من المول. كوم: أفضل 5 سيروم بحسب حاجة البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 دجنبر 2018 05:39 مساءً - هل تحلمين ببشرة نقية ومشرقة؟ إذاً ما عليك سوى أن تولي إليها بعض الاهتمام من خلال استخدام أحدث مستحضرات السيروم التي يقدّمها إليك المول. كوم.

فالسيروم أو المصل المغذي يحتوي على عدة أنواع من المكوّنات الطبيعية لعلاج المنطقة المتضررة، حيث يستعمل كمغذٍ للبشرة والمناطق المحيطة بالعينين، إذ إنّه يتكوّن من مجموعة من العناصر الطبيعية ذات التأثير الإيجابي، كما يتميز بقوامه اللزج واللامع، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه بشكل يومي دون أي تأثيرات سلبية.

فوائد السيروم

من هنا ولكي تكوني دائماً سباقة في معلوماتك، نقدّم إليك فوائد سيروم الوجه بالتفصيل وما الذي يمكن أن يحدثه ببشرتك.

من أهم فوائد السيروم أنه يعمل على تغليف خلايا الجلد ويحيمها من أضرار البيئة، ويبطئ عملية الشيخوخة، ويرممها لدخوله عميقاً فيها.

كما أنه يعتبر مرطباً قوياً للبشرة ويساعد على تخزين المياه فيها ويسرّع حركتها، ويقضي على مشكلة الجفاف التي تجعل البشرة تبدو أكبر سناً.

فضلاً عن ذلك، يعمل السيروم على تعويض البشرة عما تحتاجه من مكوّنات ضرورية لها، ويحميها من التعب والإرهاق، ويعالج رخاوة الجلد. أما فيما يخص البشرة الحساسة فإنه يحميها من بعض المنتجات التي قد تضر بها كما أنه يحميها من أضرار أشعة الشمس.

ولكي تكتمل فوائده يعمل السيروم على القضاء على حبوب الشباب، ويحسن ملمس البشرة. ويعمل على تفتيحها ويخلصها من التصبغات ومن المسامات الواسعة فيها.

لذا سارعي إلى تنقية بشرتك وإلى منحها إشراقة مميزة، من خلال هذه الاختيارات الخمس التي اخترناها لك من المول. كوم والتي يمكن أن تشتريها فوراً.

أو زد ناتشورالز

سيروم للوجه بفيتامين سي

للحصول عليه، اضغطي هنا

روديال

سيروم الوجه يقاوم علامات التقدم بالسن - ٣٠ مل

للحصول عليه، اضغطي هنا

ميزون دارجنييه

سيروم الوجه مكافح الشيخوخة - 30 مل

للحصول عليه، اضغطي هنا

ذا فيس شوب

سيروم زيتي للعناية بالبشرة الجافة - 40 مل

للحصول عليه، اضغطي هنا

اكيا



جل سيروم لشد ورفع الرموش - 15 مل

للحصول عليه، اضغطي هنا

اختاري أفضل أنواع السيروم للحصول على بشرة نضرة ومشرقة من المول.كوم.



