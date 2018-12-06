إزالة الشعر بمعجون الأسنان... جربيها ولن تندمي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 دجنبر 2018 05:39 مساءً - تسعى السيدات من دون استثاء، الى الحفاظ على وجه وجسم نظيفين وجميلين وخاليين من الشعر الزائد، إلا أن طرق إزالة الشعر التقليدية مؤلمة في غالبيتها وتسبب آثاراً جانبية مزعجة كالاحمرار والحساسية والبثور... انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى طريقة إزالة الشعر بمعجون الأسنان، فهي فعالة جداً وسهلة وتغنيك عن أهم وسائل إزالة الشعر.



لماذا معجون الأسنان؟

أولاً، إن استخدام معجون الأسنان في إزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم، ملائم لجميع أنواع البشرة كونه آمناً جداً ولا يسبب أي مضاعفات أو مشاكل. كما أن معجون الأسنان يعمل على إزالة الشعر من جذوره، وينظف البشرة بفعل احتوائه على مضادات البكتيريا. هذا ويساهم في ترطيب البشرة وتفتيح المناطق الداكنة في الجسم، وتجنيب البشرة الإصابة بالتهيج والاحمرار. ونظراً الى أن معجون الأسنان يحتوي على النعناع، فهو يساعد في التخفيف من السخونة والحرارة التي تسببها إزالة الشعر من الجلد.



طريقة إزالة الشعر بمعجون الأسنان

امزجي ملعقة كبيرة من السكر مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض، وضعيهما في وعاء على النار. وبعد مرور دقيقتين، أضيفي الى المزيج ملعقتين كبيرتين من معجون الأسنان. حركي الخليط جيداً وانزعيه عن النار. طبقي المزيج على المناطق التي ترغبين في إزالة الشعر منها، واتركيه الى أن يجف. قشري المزيج بأصابعك ودلكي بشرتك بعكس اتجاه نمو الشعر، وسوف تلاحظين أن الشعر أُزيل تماماً من الجذور من دون أي ألم أو احمرار.

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