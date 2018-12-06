فساتين الملكة رانيا 2018 مثال للأناقة المحتشمة 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 دجنبر 2018 05:39 مساءً - تُعتبر الملكة رانيا إحدى أبرز أيقونات الموضة في الوطن العربي وفي العالم أيضًا، واطلالاتها التي تختارها وتنسقها لمختلف المناسبات الرسمية تشهد لها بذلك، حيث إنها مزيج من الأناقة الملكية الراقية مع لمسات من العصرية. وكل ذلك في قالب محتشم وأنثوي، وهذا العام ربما شهد أجمل اطلالات الملكة رانيا حتى الآن، وقد اخترنا لكِ اليوم بالصور، أجمل فساتين رسمية اختارتها في عام 2018.



الملكة رانيا في فستان ماكسي باللون البنفسجي:



البنفسجي أحد أكثر الألوان رواجًا لهذا العام، وقد شاهدنا الملكة رانيا مؤخرًا في اطلالة أنيقة بهذا اللون، كانت عبارة عن فستان ماكسي من قماش الحرير بتصميم أنيق، مع ياقة عالية مزينة بربطة، وأكمام طويلة، وقد نسقت معه حذاءً من اللون نفسه، ونظارات شمسية كبيرة.





الملكة رانيا في فستان براق باللون الذهبي:



تألقت الملكة رانيا في إحدى الزيارات الرسمية، في فستان ماكسي باللون الذهبي اختارته من “يوليانا سيرجينكو” Ulyana Sergeenko بياقة عالية وأكمام طويلة، وتنورة منسدلة مزينة بالكسرات وصل طولها حد الكاحل، وقد أكملت اللوك بحذاء أنيق من الجلد باللون الأحمر العنابي.



فستان باللون الزهري من رالف أند روسو تألقت به الملكة رانيا:



وفي مناسبة أُخرى شاهدنا الملكة رانيا في اطلالة مفعمة بالأنوثة، اختارت فيها فستانًا باللون الزهري الفاتح من دار “رالف أند روسو” Ralph&Russo ياقته مزينة بشريطة كبيرة وأكمامه طويلة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأبيض، وشنطة يد من الجلد باللون الزهري أيضًا.





الملكة رانيا في اطلالة عصرية في فستان باللون الأحمر:



شاهدنا الملكة رانيا في اطلالة عصرية ومبتكرة مؤخرًا، اختارت فيها فستانًا بقصة القميص باللون الأحمر، مزينًا بحزام قماشي ملون على الخصر، وقد نسقت معه حذاء كاحل باللون الأبيض، وبدا اللوك غاية في العصرية والأناقة في آنٍ واحد.





اطلالات مميزة في موديلات الفساتين المختلفة، اختارتها الملكة رانيا هذا العام، شاهدي الصور واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.

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