كيف ترتدين الكارديغان الشتوي كالفاشينيستات؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 دجنبر 2018 05:39 مساءً - هناك الكثير من القطع التي تُعتبر أساسية لدى الصبايا المحجبات، وعادةً ما تكون التصاميم الواسعة أو الطويلة، التي تساعدهنّ على ارتداء الكثير من الموديلات الأخرى، وتنسيقها بطريقة أكثر عصرية وذكاءً.

ومن بين هذه القطع هو الكارديغان الشتوي الذي يشبه الجاكيت أو المعطف الطويل في تصميمه، لكنه أكثر بساطة من ذلك، لهذا ترتديه دائمًا مدونات الموضة على انستقرام، وإليكِ التفاصيل.