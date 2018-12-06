كيف ترتدين الكارديغان الشتوي كالفاشينيستات؟

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 دجنبر 2018 05:39 مساءً - هناك الكثير من القطع التي تُعتبر أساسية لدى الصبايا المحجبات، وعادةً ما تكون التصاميم الواسعة أو الطويلة، التي تساعدهنّ على ارتداء الكثير من الموديلات الأخرى، وتنسيقها بطريقة أكثر عصرية وذكاءً.
ومن بين هذه القطع هو الكارديغان الشتوي الذي يشبه الجاكيت أو المعطف الطويل في تصميمه، لكنه أكثر بساطة من ذلك، لهذا ترتديه دائمًا مدونات الموضة على انستقرام، وإليكِ التفاصيل.
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الكارديغان المزركش بالخطوط الهندسية مع البناطيل القماشية
اختارت الفاشينيستا صوفيا جودسون الكارديغان الطويل مع الخطوط الهندسية المتداخلة باللون البيج الدافئ، نسقت معه بنطلونًا بالدرجة الدافئة نفسها، مع توربان أسود وحذاء مدبب وكعب قصير جدًّا، لاطلالة تناسب سيدات الأعمال والمناسبات الأكثر رسمية، كما أنّ هذا التصميم من الكارديغان يمكن للصبايا الممتلئات والقصيرات ارتداؤه.
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الكارديغان الانسيابي مع التوب والجينز
الاطلالات السريعة التي لا تحتاج وقتًا للتفكير، يكون أساسها هو الكارديغان الشتوي مع توب بسيط وجينز عصري واسع عالي الخصر، كاللوك الذي اعتمدته الفاشينيستا "شهد بطل"، باختيار درجات النيود السومون لكارديغان، مع التوب الأسود لـ اطلالة كاجوال وعصرية تصلح للمراهقات ولأوقات الجامعة.
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الحيادية باعتماد تدرجات الألوان من الكارديغان
كعادتها تميل الفاشينيستا لينا الأسعد، إلى اختيار الاطلالات الحيادية من تدرجات الألوان البيج والنيود، وهذه المرة اعتمدت الكارديغان الصوف الطويل باللون الروز الثلجي، مع توب باللون البيج البرتقالي وبنطلون أبيض، وبوت طويل بلون التوب نفسه، لاطلالة متوهجة تضيف إضاءة لأيّ صبيّة.
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الكارديغان برسومات الحيوانات
من الصيحات البارزة هذا الموسم بشكل كبير، هي رسومات جلود الحيوانات، فلِمَ لا تعتمدينها مع الكادريغان الشتوي، كالذي اختارته الفاشينيستا خولة، مع الجينز والسنيكر الأبيض لاطلالة نصف كلاسيكية.
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