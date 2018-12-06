للرجل.. بِدَل رجالية عصرية لربيع 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 دجنبر 2018 05:39 مساءً - البدلة جزء أساسي من اطلالة أيّ رجل، لا يستغني عنها بكل المواسم، وقد تألقت الكثير من دور الأزياء العالمية باعتماد البدل الصيفية لأزياء 2019، بمختلف التصاميم والألوان المبهجة.

اعتمدت دار Etro إيترو على الألوان الأكثر ميلًا للطبيعة، حتى لو لم تكن الأقرب إلى ألوان الربيع، باختيار البدل المربعة بألوان الأخضر العشبي، مع القمصان المشجرة باللون البينك الداكن.

سوف تكون صيحات الميتاليك متربعة على عرش الموضة للعام المقبل، كبلايزر البدلة الرمادي اللامعة من Giorgio Armani جورجيو آرماني، مع البنطلون القماشي من خامة الكتان، مع القميص من الخامة نفسها بالياقة الدائرية.

أما دار Paul Smith بول سميث، فقد استوحت من أجواء الثمانينيات، البدل بالألوان الزاهية كألوان الخردل الداكنة، مع القمصان المعرقة بالورود، تناسب كل الأعمار بتصاميمها الواسعة .

في المقابل اعتمدت دار أزياء برادا Prada على الخامات الناعمة الحريرية، لاطلالة أكثر كلاسيكية للرجل، بألوان انسيابية ناعمة كالأخضر الفيروزي الداكن، مع الحزام عالي الخصر والحذاء الكلاسيكي اللامع.

بينما احتفظت دار Tod’s تودز بالشكل المعتاد للبدلة، لكنها اعتمدت على ألوان لم تكن دارجة كدرجات الأزرق الفاتح بالخامات القطنية، مع الحذاء الأرضي من اللون نفسه لاطلالة صيفية نهارية للمناسبات الرسمية.



البدل ذات التصاميم الواسعة Over Size من الصيحات التي سوف تلقى رواجًا كبيرًا بأزياء الشتاء للرجل، وستسمر معكِ إلى الصيف المقبل، كما وجدناها في بدل Acne Studios بالجاكيت الواسع والبنطلون الطويل، منسقة مع التيشرت الأبيض لاطلالة حيادية بالدرجات الفاتحة.

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