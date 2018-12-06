هل فساتين درة زروق كانت الأجمل خلال هذا العام؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 6 دجنبر 2018 05:39 مساءً - شاهدنا العديد من الاطلالات الرائعة المختارة بعناية من قبل النجمات العربيات خلال هذا العام، وقد لفتتنا بشكل خاص اطلالات درة زروق في موديلات فساتين السهرة المتنوعة، حيث إنها كانت إحدى أكثر النجمات ظهورًا على السجادة الحمراء في المهرجانات العربية، ووصولًا إلى المهرجانات العالمية مثل مهرجان كان السينمائي، فهل فساتين درة زروق كانت الأجمل في 2018 والأكثر تميّزًا؟



فساتين درة زوق في 2018:



شاهدنا عددًا من الاطلالات الرائعة لـ درة زروق في فساتين السهرة لهذا العام، وقد أثبتت بالفعل أنها من النجمات العربيات الأكثر أناقة، حيث إنّ خياراتها بشكل عام كانت مدروسة بطريقة صحيحة، ناسبتها وناسبت قوامها، وكان هنالك بعض الاطلالات غير الموفقة، لكنها كانت قليلة مقارنة بالاطلالات اللافتة، وإليكِ بعض التفاصيل.



اطلالة ملكية لـ درة زروق في فستان من زهير مراد:



مؤخرًا وفي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، شاهدنا درة زروق في اطلالة ملكية من زهير مراد Zuahir Murad، كان عبارة عن فستان أسود فخم مطرز بالخيوط الذهبية. بقصة مشكوفة الأكتاف نسقت معه حقيبة باللون الأسود، وحذاءً بكعب عالٍ أسود أيضًا.







فستان براق مميز من جورج حبيقة تألقت به درة زروق:



درة زروق تألقت هذا العام بعدد من الاطلالات اللافتة، التي اختارتها من جورج حبيقة Georges Hobeika ومنها اطلالتها في هذا الفستان البراق ذي التصميم الناعم بقصة ذيل السمكة، والذي اختارت معه شنطة يد صغيرة براقة، ومجوهرات ماسية فاخرة.





درة زروق في اطلالة مرهفة في فستان باللون الأزرق:



على السجادة الحمراء في إحدى مناسبات هذا العام، شاهدنا درة زروق في فستان بتصميم أنثوي ناعم من الشيفون باللون الأزرق، مزين بشرائط عند الكتف، وياقته مفتوحة على شكل حرف V، محدد الخصر وتنورته منفوشة، وقد نسقت معه شنطة يد باللون الفضي، ومجوهرات ماسية.





الأسود بأسلوب درة زروق:



شاهدنا درة زروق في عدد من الاطلالات في فساتين سهرة باللون الأسود، وأحد أجمل هذه الاطلالات كانت في فستان أسود اختارته من طوني ورد Tony Ward، في إحدى فعاليات مهرجان كان السينمائي، وقد نسقت معه مجوهرات فاخرة من “شوبارد” Chopard وشنطة يد باللون الأسود من “بوتيغا فينيتا” Bottega Veneta.





اطلالات رائعة اختارتها درة زروق هذا العام على السجادة الحمراء، فهل تستحق لقب الأكثر أناقة في فساتين السهرة؟ شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ.

تابعي أيضاً:

استوحي فساتين سهرة من وحي درة زروق

فساتين درة زروق حديث الناس فما هو السبب؟

اطلالات درة زروق على انستقرام ...كيف تقيمينها؟