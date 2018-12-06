كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 05:12 مساءً - عمان على خطى السعودية: خفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا

وزير النفط العُماني محمد بن حمد الرمحي

قال وزير النفط العُماني محمد بن حمد الرمحي، الأربعاء، إن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين المستقلين قد يوافقون على خفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًا في الاجتماع المرتقب الخميس.

وفي تصريح مقتضب نقلته عنه وكالة “بلومبيرغ”، أضاف أن هذا الرقم هو أكثر بقليل من 1 % من الإنتاج العالمي.

ووفق الوكالة، فإن السعودية وروسيا وأعضاء آخرين في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك وحلفائها، الأربعاء، في فيينا، أوصوا بتخفيض إنتاج النفط، في تحدٍ لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإبقاء على مستويات الإنتاج.

ولم تتفق لجنة المراقبة المشتركة، على حجم الخفض المطلوب، عشية اجتماع أعضاء “أوبك” وحلفائها، وفقًا لـ” بلومبيرغ”.

وفي وقت سابق اليوم، دعا ترامب، “أوبك”، إلى الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة العام المقبل.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال ترامب:”كلي أمل أن تُبقي أوبك تدفقات النفط كما هي وألا تكبحها”.

وتسعى السعودية إلى إقناع روسيا بخفض إنتاج النفط بمقدار كبير مع أوبك في العام المقبل، في مسعى إلى وقف انخفاض أسعار الخام والحيلولة دون ظهور تخمة جديدة في المعروض العالمي.

وتوقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، مساء اليوم أن تُقدم (أوبك) والمنتجون المستقلون بقيادة روسيا على خفض الإنتاج النفطي جزئيًا، الخميس، رغم الضغوط الأمريكية.