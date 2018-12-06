كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 05:12 مساءً - أسامة كمال يفوز بجائزة مهرجان نجم العرب كأفضل إعلامي عربي لعام 2018







فاز الإعلامي أسامة كمال،مقدم برنامج " مساء dmc" بجائزة أفضل مذيع وإعلامي عربي لعام 2018 بمهرجان "نجم العرب" بعد أن حصد أعلى نسبة تصويت. وحصل كمال عن أكبر نسبة تصويت من الجمهور الخليجى والعربى بوجه عام ، حيث حصل على أعلى نسبة أصوات . ومن المفترض أن يتم تكريم الإعلامي أسامة كمال مساء اليوم في تمام الساعة الـ8 .

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