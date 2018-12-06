كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 05:12 مساءً - حرب النفط تشتعل.. تهديد سعودي لواشنطن بدعم روسي: وأمريكا تترقب

حرب التصريحات حول تحديد سعر النفط بدأت تشتعل صباح اليوم من فيينا.

تهديد سعودي بدعم روسي.. وواشنطن تحذر.. هذا هو ملخص الشرارة الأولى.

وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا، حيث مقر “أوبك”، اليوم الخميس، اجتماعًا لأعضائها للاتخاذ قرار بشأن خفض الإنتاج في 2019 من عدمه.

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال، أن الولايات المتحدة “ليست في موقع” يسمح لها بأن تملي على منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سلوكها.

وأضاف الفالح قبل اجتماع لأوبك في فيينا،: “لا أحتاج إلى إذن أحد لخفض الإنتاج”.

الرياض مقتنعة بحتمية خفض إنتاجها مع روسيا، للوصول إلى توازن في السوق النفطي.. لكن السعودية تواجه موقفًا روسيًّا، باعتبار الرئيس بوتين أشار إلى أن 60 دولارًا للبرميل سعر عادل”، مع الإعتراف بالتوافق بين الرياض وموسكو على خفض الإنتاج.

ومن المتوقع أن يشهد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، قرارات متعلقة بتقليص إمدادات النفط بعد أشهر من زيادتها، خشية تعرّض الأسواق لتخمة المعروض، وتجنب حدوث صدمة بالأسعار.

ويتوقع خفض إنتاج السعودية وروسيا للنفط الخام، وإن تم فسيقابله ردٌّ من الرئيس دونالد ترامب.

ولكن بحسب محللين، فإن الأسعار سترتفع قليلًا بعد اجتماع فيينا إلى مستوى 70 دولارًا، ومن المرجح أن تبقى في هذا المستوى خلال 2019، مقابل جملة من الشروط.

الشرط الأول، هو عدم ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي أكثر مما هو متوقع حاليًّا،

والشرط الثاني، عدم تأثر الطلب العالمي بحرب الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين (الحرب التجارية).

والشرط الثالث لبقاء الأسعار في مستوى 70 دولارًا، هو عدم تغيير الولايات المتحدة الأمريكية لعقوباتها المفروضة على إيران.