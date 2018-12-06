بعد أزمتهما الأخيرة.. لقاء الخميسي تنشر صورتها برفقة رانيا يوسف وتغلق التعليقات

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها بصحبة الفنانة رانيا يوسف والفنانة إيمي سالم، الفنانة التونسية ساندي علي.

وعلقت لقاء، على الصورة باللغة الإنجليزية، قائلة: "خروجة للبنات"، لكنها أغلقت التعليقات على صورتهما.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف أثارت الجدل حولها، بسبب ارتدائها فستان أشبه بالمايوه، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، حيث امتدت الأزمة إلى ساحات المحاكم، خاصة بعد تقديم عدة بلاغات ضدها.

كما أن الفنانة لقاء الخميسي، تلقت عدة انتقادات من قبل متابعيها على "السوشيال ميديا"، بسبب الإطلالة التي وصفها البعض بـ"الغريبة"، لكن لقاء قررت الرد على منتقديها حيث قالت عبر صفحتها على "الإنستجرام": "الناس اللي عندها إصرار على التنمر وإصرار على توجيه ألفاظ خارجة عن إطار التحضر والأخلاق والأدب والاحترام للأسف أحب أقولكم.. بصوا في المراية وعدوا من 1 لـ10 وفكروا بهدوء، للأسف مفيش أي فايدة عادت عليكم غير إنكم ارتكبتم غلط في حق نفسكم".

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