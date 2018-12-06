المذيعة رضوى محمود: التمييز ضد النساء في العمل يصيبهن بالإحباط

قالت رضوى محمود مذيعة برنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة "دي إم سي"، إن السيدات يواجهن قضية التمييز في بيئة العمل، مشيرة إلى أن النتيجة تقع على السيدة وتسبب لها الإحباط والملل.
وأكدت رضوى، أن المجتمع يتعامل مع السيدة الناجحة على أنها "مرأة" دون النظر إلى المكانة والنجاح التي وصلت إليها، مشيرة إلى أن المرأة يجب ألا يُنظر إليها بدرجة أقل من الرجل، مستطردة: "الست ماتتعاملش مع الراجل بقدر أقل منه".
وأضافت أن السيدة تفتقد لوجود حضانة في مكان العمل الخاص بها، مشيرة إلى أن ذلك عاقبة تواجهها السيدة التي لديها طفل صغير يحتاج لرعاية.
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