جاسمين طه: 80% من عمليات ختان الإناث يجريها أطباء

قالت الإعلامية جاسمين طه مذيعة برنامج "السفيرة عزيزة"، بقناة "دي إم سي"، إن قضية "ختان الإناث" شائكة، وأن 80% من تلك الجريمة يقوم بها الأطباء.

وأكدت جاسمين، خلال ندوة تحت عنوان "دور الإعلام في مواجهة العنف ضد المرأة" بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، على ضرورة توعية الفتيات والأطباء والتأكيد على أضرار ختان الإناث.

وأشارت إلى أن الدور لا يتوقف على الإعلام وسن القوانين، موضحة ضرورة الالتحام المجتمعي للحد من الضرر الذي تقع فيه المرأة نتيجة الختان.

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