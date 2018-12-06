قالت الإعلامية سناء منصور مذيعة برنامج السفيرة عزيزة على قناة "دي إم سي"، إن المرأة تواجه بعض التحديات كختان الإناث وزواج القاصرات، مشيرة إلى تزايد نسب زواج القاصرات، و"أن أكبر نسبة لهذا النوع موجودة في محافظة القاهرة".
وأكدت سناء، خلال ندوة تحت عنوان "دور الإعلام في مواجهة العنف ضد المرأة"، بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، أن زيادة معدلات الطلاق ترجع وراء زواج القاصرات، مشيرة إلى وجود أكثر من 4000 مأزون مزيف يقومون بإجراء عقود الزواج غير قانونية.
وطالبت بوجود قوانين صارمة للحد من تلك الظاهرة، والإعلام أن يقوم بدوره في الحد من تلك الجرائم التي تقضي على أحلام الفتيات.
شكرا لقرائتكم خبر عن سناء منصور: "أكبر نسبة زواج قاصرات في القاهرة.. وأكثر من 4000 مأزون مزيف" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .