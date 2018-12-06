مدير تحرير "هن": الطفلة "بدور" كسرت حاجز الصمت في قضايا ختان الإناث

قالت هدي رشوان مدير تحرير موقع "هن" ورئيس تحرير برنامج السفيرة عزيزة على قناة DMC، إن الإعلام شريك رئيسي في مناقشة القضايا في المجتمع. وأضافت مدير تحرير "هن"، خلال ندوة تحت عنوان "دور الإعلام في مواجهة العنف ضد المرأة"، بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، أن قضية الطفلة "بدور" كسرت حاجزالصمت في قضايا ختان الإناث، مشيرة إلى القوانين والتشريعات التي جرمت تلك الأفعال المسيئة للفتيات. ​

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