هكذا تحمي نفسكِ وعائلتكِ من نقص فيتامين "D" في الشتاء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تشيع مشكلة نقص فيتامين "D" خلال فصل الشتاء نتيجة لتناقص ساعات النهار وتواري الشمس وراء السحب أغلب فترات النهار.

لكن خبراء التغذية يقولون إن هناك مشروباً مفيداً للغاية يمكن تناوله يومياً مع وجبة الإفطار للحد من نقص هذا الفيتامين المفيد بشكل كبير بالنسبة للجسم للحفاظ على العضلات والأسنان والعظام.

وقال الخبراء إنه بمقدورك سيدتي حماية نفسك وعائلتك من مشكلة نقص فيتامين "D" خلال هذا التوقيت من العام، حيث الطقس شديد البرودة، بتناول كوب من عصير البرتقال كل صباح مع وجبة الإفطار، ويفضل تناول نوع عصير البرتقال المعزز بهذا الفيتامين.

ونوهوا إلى أن كمية فيتامين "D" التي تتواجد في البرتقال قد تتفاوت من نوع لآخر، لكنهم أوضحوا أن كوبا واحدا قد يحتوي على حوالي ثلث ما يحتاجه الجسم يومياً.

وأضاف الخبراء العاملون بمعاهد الصحة الوطنية في المملكة المتحدة أن عصير البرتقال يعد من أفضل مصادر فيتامين "D" بعيداً عن المكملات الغذائية والأسماك الزيتية، ونصحوا بضرورة المواظبة عليه خصوصاً خلال أشهر فصل الشتاء الباردة.