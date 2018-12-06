بالصور| في عيد ميلاد شريهان.. مشاهير هوليوود بنفس إطلالات "فراشة الفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:
بين الماضي والحاضر استطاعت النجمة شريهان التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ54، أن تصبح أيقونة في عالم الموضة والأزياء بذوقها الراقي حتى يومنا هذا، تميزت بأسلوبها الخاص في اختيار الأزياء والإكسسوارات، التي استوحى منها المشاهير فيما بعد إطلالتهم العصرية.
ظهرت "شريهان" منذ 20 سنة في فيلم "لماضة"، بفستان أسود مصنوع من خامة الجلد خطفت به الأنظار، وارتدت عارضة الأزياء الأمريكية كيم كارديشان بعد حفل "ميت جالا" فستان يشبه إلى حد كبير تصميم فستان "شريهان" يحمل توقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي.
ولكنها لم تكن الأولى التي ارتدت نفس التصميم، فسبقها إليه عدد من مشاهير هوليوود، من بينهم الممثلة الأمريكية بيونسيه التي حرصت على نشر مجموعة صور من جلسة تصوير عبر "إنستجرام"، وظهرت وهي ترتدي نفس الفستان.
كما خضعت ليدي جاجا وعارضة الأزياء ناعومي كامبل مؤخرًا لجلسة تصوير لصالح إحدى المجلات الشهيرة، وشاركا جمهورهن الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نالت إعجابهم.
"الخليج 365" يستعرض لكم في الألبوم المرفق بالأعلى، أبرز فساتين الفنانة شريهان وإطلالات نجمات هوليود التي تشبهها.
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