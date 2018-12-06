كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 02:08 مساءً - يسرا اللوزي تنضم لأسرة مسلسل "كلبش 3"

أعلنت الفنانة يسرا اللوزي عن انضمامها للجزء الثالث من مسلسل كلبش مع النجم أمير كرارة، والذي سينافس من خلاله في سباق الدراما الرمضانية لعام 2019.

ونشرت "يسرا" عبر حسابها على انستجرام صورة لها أثناء توقيع العقد، وعلّقت عليها: "رمضان 2019 إن شاء الله".

وبدأ "كرارة" تصوير مشاهد الجزء الثالث من كلبش في العاصمة اللبنانية بيروت مع المخرج بيتر ميمي.



