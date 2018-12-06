كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 02:08 مساءً - مصطفى قمر يكشف حقيقة الخلاف مع أخيه

أكد الفنان مصطفى قمر، أنه لم يحارب ياسر شقيقه ولم يمنعه من الغناء فى أى حفلة، معلقًا:"هو أقرب الناس لي"، نافيًا وجود أى خلاف بينهما.

وأشار "قمر" خلال استضافته برنامج "حفلة 11" المذاع على قناة "أون إي"،إلى أن هناك منتجا سجل ألبوم مع ياسر شقيقي وباعه في السوق باسمى ولكنه لم يحقق نجاحا.

وأوضح أنه يحرص في حفلاته أن يغني مع شقيقه، منوهًا أنه يسعده نجاح أخيه ويحب أن تكون العلاقة دائمة.