كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 02:08 مساءً - نيمار يُلمح لإمكانية الانتقال للبريميرليج ويكشف وجهته بعد الرحيل عن سان جيرمان

نيمار

ألمح الدولي البرازيلي "نيمار دا سيلفا" جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى إمكانية الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي في المستقبل.

وكان الأغلى في التاريخ قد ترك صفوف برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وانضم للنادي الباريسي، ولكنه يُعاني في مع أثرياء باريس، وارتبط الرحيل عن حديقة الأمراء.

وقد سئل البرازيلي عن تطلعاته في الدوري الإنجليزي من مدافع مانشستر سيتي "بنيامين مندي"، الذي كان واحدًا من اللاعبين الذين طرحوا أسئلة لـ"نيمار" عبر قناته على يوتيوب.

وقال ميندي وفقًا لما نقلته صحيفة "مترو": "نيمار أجنبي بالفرنسية، هل تعقتد أنك ستلعب يومًا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟".

وأجاب نيمار: "إنها مسابقة كبيرة، واحدة من أكبر من البطولات في العالم، ونحن لا نعرف ما سيحدث غدًا، ولكنني أعتقد أنه يتعين على كل لاعب عظيم، أنّ يلعب يوم واحد على الأقل في البريميرليج".

وأضاف: "آمل أنّ تستمتع باللعب في الدوري الإنجليزي ميندي، لأنك لا تستحق سوى الأفضل".

وسأل "ديفيد بيكهام" أسطورة فريق مانشستر يونايتد ورئيس نادي ميامي الأمريكي "نيمار" عن إمكانية انتقاله لناديه بعد انتهاء مسيرته في أوروبا.

ورد "نيمار" على نجم جيرمان السابق قائلًا: "ديفيد، لقد انتهى الأمر! سآتي إلى ميامي".