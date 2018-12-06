كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 02:08 مساءً - الكشف عن موقف سيرجي روبيرتو من اللحاق بمواجهة إسبانيول

سيرجي روبيرتو

يستعد فريق برشلونة لملاقاة نظيره إسبانيول، في ديربي كتالونيا، يوم السبت المقبل، على ملعب "كورنيلا"، بمنافسات الجولة 15 لليجا.

وأوضح الحساب الرسمي لبرشلونة عبر "تويتر"، أن سيرجي روبيرتو، بدأ اليوم الخميس العمل الميداني، وفي طريقه للتعافي من الإصابة.

وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن روبيرتو لن يكون جاهزًا للحاق بمواجهة إسبانيول، حيث مازال يواصل التأهيل.

من ناحية أخرى شهدت التدريبات مشاركة آرثر ميلو ولويس سواريز وأرتورو فيدال وليو ميسي

وأوضح حساب البلوجرانا، أن سيرجي سامبر شارك أيضًا في تدريبات البارسا اليوم.