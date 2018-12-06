كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 02:08 مساءً - ضبط 71 قضية تموينية بالجيزة







شنت إدارة مباحث التموين فى الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير قطاع أمن الجيزة، اليوم حملة أمنية لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار. وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 71 قضية تموينية متنوعة، منها إغلاق 14 منشأة بدون ترخيص، 17 إنتاج خبز ناقص، 18 عدم الإعلان عن الأسعار، 15 عدم حمل شهادة صحية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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