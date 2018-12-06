كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 02:08 مساءً - رسميا.. الأهلى يحصل على توقيع لاعب المقاصة

محمود وحيد

حصل الأهلي، اليوم الخميس، على توقيع محمود وحيد لاعب مصر المقاصة، لمدة أربعة مواسم ونصف، لينتقل للقلعة الحمراء بعد موافقة مسئولي النادي الفيومي.

كان المهندس عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالأهلي، عقد جلسة منذ ساعات قليلة مع عصام سراج مدير التعاقدات بالمقاصة، وحصل على موافقته على بيع اللاعب، ووقع على العقود، ليكون ثاني صفقات المارد الأحمر في انتقالات يناير، بعد التعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن الصفقة رسميا خلال الساعات المقبلة.