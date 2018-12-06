كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 02:08 مساءً - كشف غموض سرقة شقة فى روض الفرج

نجحت مباحث قسم شرطة روض الفرج، فى ضبط اثنين من مرتكبى واقعة ادعاء صفة واقتحام وسرقة شقة أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

تبلغ إلى قسم شرطة روض الفرج من، بيتر م ع، 29 سنة، حاصل على بكالوريوس علاج طبيعى، بقيام سيدة وبصحبتها 6 أشخاص مجهولين بالطرق على باب مسكنه مدعين بأنهم من جهات أمنية، وقاموا بتفتيش الشقة واستولوا منه على، 2 جهاز لاب توب، و4 هاتف محمول، و6 آلاف جنيه، وخاتم ذهب، وبطاقات الرقم القومى الخاصة به وبأسرته، وفروا هاربين.

بإجراء التحريات بقيادة العميد حسام عبد العزيز، رئيس مباحث قطاع الشمال، والمقدم قدرى الغرباوى، رئيس مباحث روض الفرج، تبين أن وراء الواقعة، مصطفى ع م، 26 سنة، بالاشتراك مع، أحمد ع م، 29 سنة، سائق، وسهام م ع، 28 سنة، ربة منزل، ويحيى ج، وعمر ج هـ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثانى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين بقصد الاستيلاء على بطاقة الرقم القومى، وأمانى ع ت، 55 سنة، ربة منزل، لاستخدامها فى اصطناع عقود بيع وتوكيلات للعقار ملكها، والتصرف فيه بالبيع.

وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، تم بإرشاد الأول ضبط جهاز اللاب توب المستولى عليه، وكذا ضبط السيارتان المستخدمتان فى ارتكاب الواقعة، وأضافا بأن باقى المسروقات بحوزة المتهمين الهاربين.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.