كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 02:08 مساءً - حازم خميس مستشارا للقلب والأوعية الدموية بهيئة التأمين الصحي







أصدرت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، القرار رقم 957 لسنة 2018 بتكليف الدكتور حازم عبد المحسن خميس مستشارا لرئيس مجلس الإدارة للقلب والأوعية الدموية والقسطرة. وكلفت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى بإلغاء كافة القرارات التى تتعارض مع ذلك مطالبة الجهات المختصة بتنفيذ القرار. ويشار إلى أن هيئة التأمين الصحى تقدم الخدمات الطبية فى كافة التخصصات الطبية والعلاجية لــ60% من المصريين وأكثر من 15مليون طفل.

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