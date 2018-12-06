كتب ياسر ابراهيم - الخميس 6 دجنبر 2018 02:08 مساءً - جوليا روبرتس تسخر من صدر كيم كارداشيان .. فيديو

انضمت الممثلة الأمريكية جوليا روبرتس حديثا إلى أشهر منصات التواصل الإجتماعي Instagram، وأصبح لديها نحو 3 مليون متابع.

وخلال لقائها في برنامج The Ellen Show، قدمت المذيعة الأمريكية إلين ديجينيريس بعض النصائح لـبطلة Homecoming من أجل زيادة أعداد المتابعين لديها.

تمتلك إلين ديجينيريس نحو 60 مليون متابع عبر حسابها الرسمي على موقع Instagram، لذا حاولت إقناع جوليا روبرتس بعدة حيل تزيد من متابعيها.

وعلى غرار آل كارداشيان ارتدت الممثلة الأمريكية صديرية صناعية ضخمة أحضرتها ديجينيريس خصيصا لها وقالت مازحة: "أشعر وكأنني أفقد المتابعين بهذا الشكل".

ليس هذا فحسب بل التقطت روبرتس عدة صور بشكلها الجديد.

وصولا للمرحلة الثانية كان على روبرتس أن تلتقط صورا وهي تحمل الطعام في يديها، نظرا لأن التقاط الصور للطعام تزيد متابعي Instagram أيضا، وحملت إليها الممثلة مارثا ستيورات فطيرة تفاح لتلتقط عدة صور بها.