بالصور| في عيد ميلادها.. «شريهان» 54 عاما من «الإصرار والشقاوة»

خطفت الأنظار بطلتها الرقيقة الساحرة، تربعت على عرش الشهرة مبكرًا، لمع اسمها في عالم الفن وصعدت سُلم الشهرة بأقصى سرعة، استطاعت أن تتغلغل داخل قلوب الملايين بشقاوتها وابتسامتها الجذابة، فهي «نجمة كل جيل».

إنها «شريهان»، ويتزامن اليوم 6 ديسمبر ذكرى ميلادها الـ54، والتي متعتنا بأعمالها الجميلة التي مازالت عالقة في الأذهان والقلوب، ورصدت "هُن" أبرز المحطات في حياتها.

- رفض عبدالوارث عسر دخولها معهد الفنون المسرحية:

رفض الفنان عبدالوارث عسر، دخولها معهد الفنون المسرحية فور رؤيتها لأول مرة في أوارخ السبعينيات، حيث كان عمرها 12 عامًا في ذلك الوقت، مبررًا أنها تمثل بتلقائية، وإذا دخلت إلى المعهد ستصبح ممثلة بـ"زراير" يضغطون على زر فتفرح، ويضغطون على زر فتحزن.

- قررت دراسة القانون بعد وفاة والدها، حينما حدثت أزمة كبيرة لها بعد رفض أهل والدها الاعتراف بها لأن أمها كانت متزوجة عرفيًا من والدها، وبعد قرار طائش من والدها بالطلاق، تغير مجرى حياتها بالكامل، فقد كان أصابها بالانكسار والألم طوال حياتها.

- خلافاتها مع نجمات الفن ومن أبرزهن الفنانتين صابرين ويسرا:

نشبت بينها وبين عدد من الممثلات العديد من الخلافات، كان أبرزهم الفنانة صابرين، التي كانت تقوم ببطولة الفوازير مع الراحلة هالة فؤاد والنجم يحيى الفخراني، فاشتعلت الأجواء بينها وبين شريهان بعد المقارنة بينهما.

وحدث بينها وبين الفنانة يسرا خلافات، وهاجمتها يسرا في أكثر من مناسبة، حيث ذكرت يسرا بإحدى التصريحات الصحفية "انتهى زمن التنازلات"، إلى جانب الفنانة والراقصة دينا، التي قالت إن شريهان تحاربها على المسرح، على الرغم من فارق الموهبة الكبيرة بينها وبين شريهان.

- تعرضت لحادث مأساوي كاد أن يفقدها حياتها، حيث أصيبت بكسور بالغة في العمود الفقري وعظام الحوض وظلت تعالج لفترة كبيرة، ولكن إرادتها كانت أكبر فبدأت في استعادة نفسها شيئا فشيئا.

- حياتها الزوجية:

تزوجت شريهان مرتين الأولى كان من "علال الفاسي" الأمير المغري ولكنها انفصلت عنه سريعاً بسبب غيرته الشديدة، أما الزيجة الثانية فكانت من علاء الخواجة الملياردير الأردني وكانت سرا، ولم يعلنا الخبر إلا بعد إنجاب ابنتهما "لؤلؤة"، لأنه متزوج من الفنانة إسعاد يونس التي هاجمت شريها بشدة بعد علمها بالخبر، خاصة وأنها هي وشريهان أصدقاء.

ولكن الأمر تحول كليًا بعد إصابة شيريهان بالسرطان، حيث بدأت إسعاد تدعو لها بالشفاء وترتبط بها أكثر، وأكدت شيريهان في أكثر من لقاء صحفي أن إسعاد يونس صديقتها المقربة، وأنها أول من وقف بجانبها.

- مرض السرطان:

عام 2002 هاجم مرض السرطان شريهان وأصيبت بأشرس وأخطر الأنواع وهو سرطان الغدد اللعابية، ودخلت شريهان من جديد في دوامة المرض والعلاج واستلزم علاجها السفر إلى باريس وخضعت إلى عملية جراحية استغرقت 18 ساعة.

وبعد أن تم إجراء حوالي 100 عملية تكميلية لها، وغابت شريهان فترة طويلة عن الأضواء حتى عادت للظهور من جديد بإشراقتها وابتسامتها المعتادة.

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