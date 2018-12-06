بالصور| آيتن عامر تهنئ شريهان بعيد ميلادها: "نجمة كل جيل"

نشرت الفنانة آيتن عامر عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة للفنانة شريهان، تهنئها من خلالها بذكرى ميلادها الـ54.

وعلقت آيتن علي الصورة قائلةً: "كل سنة وأنتي نجمة كل جيل، ياللي جمالك عمره ما هيكون موضة وتروح، تعيشي وتفضلي حبيبة الملايين وأطيب قلب في الدنيا، بحبك ياشريهان".

ويذكر أن آيتن احتفلت بعيد ميلادها منذ أيام، وكانت ترقص على نغمات أغنية "نمبر وان" للفنان محمد رمضان، بصحبة شيماء سيف.

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